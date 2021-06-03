Катунь24: Сразу две чиновницы уволились из администрации Барнаула

Должность заместителя главы Барнаула по экономической политике по собственному желанию покинула Мария Кулагина.

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Она возглавляла балансовую комиссию и координационный совет по ценообразованию, а также занималась вопросами привлечения в город молодых кадров и предпринимателей.

Также с поста начальника городского отдела по развитию туризма ушла Татьяна Сибиркина, которая возглавляла структуру с момента ее основания в 2013 году. На ее должность пока ещё никого не назначили.

Катунь24