ГОРНЯК22 03.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Шестым на чемпионате России по бочча стал алтайский спортсмен

Горняк22
15 часов Ago

Чемпионат проходил с 24 по 28 мая в городе Алексине Тульской области.

Фото: Официальный сайт Барнаула

Егор Лосев – воспитанник Алексея Лосева и Александра Оксенова. Учится и тренируется в училище олимпийского резерва.

По информации официального сайта Барнаула, среди 21 спортсмена из разных регионов Егор занял 6 место. Уступил лишь петербуржцу в четвертьфинале. Спортсмен выступал в классе ВСЗ (играл с ассистентом и дополнительным оборудованием).

Спортсмен из Алтайского края впервые показал столь высокий результат в данном виде спорта на чемпионате России.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: С 1 июня в России стала обязательной маркировка сыра и мороженого

Горняк22: С 1 июня в России стала обязательной маркировка сыра и мороженого

Горняк22
15 часов Ago
Сыр Фото: pixabay.com По словам замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, все участники оборота проинформированы, что переносов сроков обязательной маркировки молочной...

Читать по теме:

ВТОПЕ: