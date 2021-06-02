Катунь24: Шестым на чемпионате России по бочча стал алтайский спортсмен

Чемпионат проходил с 24 по 28 мая в городе Алексине Тульской области.

Фото: Официальный сайт Барнаула

Егор Лосев – воспитанник Алексея Лосева и Александра Оксенова. Учится и тренируется в училище олимпийского резерва.

По информации официального сайта Барнаула, среди 21 спортсмена из разных регионов Егор занял 6 место. Уступил лишь петербуржцу в четвертьфинале. Спортсмен выступал в классе ВСЗ (играл с ассистентом и дополнительным оборудованием).

Спортсмен из Алтайского края впервые показал столь высокий результат в данном виде спорта на чемпионате России.

Катунь24