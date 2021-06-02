Катунь24: Школьники Алтайского края отправились в летние лагеря

Сегодня, 1 июня, в регионе стартовала оздоровительная кампания. Первыми детей начали принимать 52 загородных учреждения, в том числе 5 санаториев. Позже откроются 805 групп дневного пребывания при школах.

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Смены в этом году будут короче – по 14 дней, но их будет больше, чем обычно – сразу 68. При этом наполняемость лагерей, по сравнению с прошлогодней нормой, увеличили с 50 до 75 %, чтобы отдохнуть могли все желающие. Планируется, что в крае это будет 25 тысяч детей.

На сегодняшний день уже подано 16 900 заявок, а выкуплено 10 828 путёвок. Такая активность объясняется дополнительной поддержкой, которую получают родители, помимо компенсации из краевого бюджета.

С 25 мая в России действует программа кешбэка за отдых детей. Её инициировал президент в послании Федеральному собранию. Размер возмещения может составить до 50 % от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. В Алтайском крае в программе решили принять участие 45 загородных лагерей.

Получить скидку можно за отдых, заканчивающийся до 15 сентября. Также предусмотрен возврат средств за путевки, приобретенные до 25 мая 2021 года. Сделать это можно через «Госуслуги».

«Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кешбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Узнать подробнее и оформить кешбэк за поездку в оздоровительный лагерь можно на портале Ростуризма мирпутешествий.рф и на сайте краевого центра детского отдыха. По вопросу компенсации стоимости путевок в детские лагеря России работает горячая линия: +7 800 200 34 11.

Катунь24