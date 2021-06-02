ГОРНЯК22 03.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Стали известны победители праймериз «Единой России» в Алтайском крае

Горняк22
15 часов Ago

Опытные депутаты и новые кандидаты вошли в команду «Единой России» по итогам предварительного голосования в Алтайском крае. Окончательные итоги праймериз озвучил журналистам руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько.

Фото: Единая Россия

По его словам, была высокая конкуренция, но процедура прошла спокойно – нарушений зафиксировано не было. Он отметил, что предварительное голосование состоялось при достаточно высокой явке, в крае в нем приняли участие более 12 % избирателей. В списках победителей в Госдуму есть действующие депутаты Алтайского Заксобрания, среди новых лиц – ректоры двух ведущих краевых вузов, представители фермерских хозяйств, общественники.

Победители по округам в Госдуму от Алтайского края:

  • Округ № 39: Даниил Бессарабов (77,64 %);
  • Округ № 40: Виктор Зобнев (78,81 %);
  • Округ № 41: Александр Прокопьев (93,55 %);
  • Округ № 42: Иван Лоор (70,44 %).

Победители в Госдуму по общефедеральному списку:

  1. Александр Романенко (50,70 %);
  2. Наталья Кувшинова (35,93 %);
  3. Артем Шамков (29,42 %);
  4. Татьяна Ильюченко (12,08 %);
  5. Валерий Елыкомов (10,30 %);
  6. Анна Ведлер (6,75 %);
  7. Сергей Войтюк (6,26 %);
  8. Ирина Яковенко (5,34 %);
  9. Олег Быков (4,66 %); 
  10. Сергей Струченко (4,44 %);
  11. Виктория Анищенко (4,01 %); 
  12. Иван Огнев (3,87 %); 
  13. Алина Горлова (3,78 %); 
  14. Кристина Юстус (3,45 %);
  15. Андрей Березовиков (2,93 %).

Катунь24

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