Катунь24: Стали известны победители праймериз «Единой России» в Алтайском крае
Опытные депутаты и новые кандидаты вошли в команду «Единой России» по итогам предварительного голосования в Алтайском крае. Окончательные итоги праймериз озвучил журналистам руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько.
Фото: Единая Россия
По его словам, была высокая конкуренция, но процедура прошла спокойно – нарушений зафиксировано не было. Он отметил, что предварительное голосование состоялось при достаточно высокой явке, в крае в нем приняли участие более 12 % избирателей. В списках победителей в Госдуму есть действующие депутаты Алтайского Заксобрания, среди новых лиц – ректоры двух ведущих краевых вузов, представители фермерских хозяйств, общественники.
Победители по округам в Госдуму от Алтайского края:
- Округ № 39: Даниил Бессарабов (77,64 %);
- Округ № 40: Виктор Зобнев (78,81 %);
- Округ № 41: Александр Прокопьев (93,55 %);
- Округ № 42: Иван Лоор (70,44 %).
Победители в Госдуму по общефедеральному списку:
- Александр Романенко (50,70 %);
- Наталья Кувшинова (35,93 %);
- Артем Шамков (29,42 %);
- Татьяна Ильюченко (12,08 %);
- Валерий Елыкомов (10,30 %);
- Анна Ведлер (6,75 %);
- Сергей Войтюк (6,26 %);
- Ирина Яковенко (5,34 %);
- Олег Быков (4,66 %);
- Сергей Струченко (4,44 %);
- Виктория Анищенко (4,01 %);
- Иван Огнев (3,87 %);
- Алина Горлова (3,78 %);
- Кристина Юстус (3,45 %);
- Андрей Березовиков (2,93 %).