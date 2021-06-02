Катунь24: Стали известны победители праймериз «Единой России» в Алтайском крае

Опытные депутаты и новые кандидаты вошли в команду «Единой России» по итогам предварительного голосования в Алтайском крае. Окончательные итоги праймериз озвучил журналистам руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько.

Фото: Единая Россия

По его словам, была высокая конкуренция, но процедура прошла спокойно – нарушений зафиксировано не было. Он отметил, что предварительное голосование состоялось при достаточно высокой явке, в крае в нем приняли участие более 12 % избирателей. В списках победителей в Госдуму есть действующие депутаты Алтайского Заксобрания, среди новых лиц – ректоры двух ведущих краевых вузов, представители фермерских хозяйств, общественники.

Победители по округам в Госдуму от Алтайского края:

Округ № 39: Даниил Бессарабов (77,64 %);

Округ № 40: Виктор Зобнев (78,81 %);

Округ № 41: Александр Прокопьев (93,55 %);

Округ № 42: Иван Лоор (70,44 %).

Победители в Госдуму по общефедеральному списку:

Александр Романенко (50,70 %); Наталья Кувшинова (35,93 %); Артем Шамков (29,42 %); Татьяна Ильюченко (12,08 %); Валерий Елыкомов (10,30 %); Анна Ведлер (6,75 %); Сергей Войтюк (6,26 %); Ирина Яковенко (5,34 %); Олег Быков (4,66 %); Сергей Струченко (4,44 %); Виктория Анищенко (4,01 %); Иван Огнев (3,87 %); Алина Горлова (3,78 %); Кристина Юстус (3,45 %); Андрей Березовиков (2,93 %).

Катунь24