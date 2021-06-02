Катунь24: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Алтайского края летом

Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз температуры и осадков.

Фото: pixabay.com

В Гидрометцентре подчеркнули, что данный прогноз является предварительным.

Июнь

В первый летний месяц в регионе прогнозируют повышенное количество осадков. Температурный фон сохранится типичным. К слову, в краевой столице норма средней месячной температуры равна +17,7 градуса.

Июль

В этом месяце в регионе будет прохладнее обычного, а количество осадков будет повышенным. В июле норма средней месячной температуры в Барнауле составляет +19,9 градуса.

Август

По предварительному прогнозу, август не будет отличаться насыщенным отклонением от привычных погодных условий. Норма средней месячной температуры в краевой столице составляет +16,7 градуса.

Катунь24