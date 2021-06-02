ГОРНЯК22 03.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Слишком милое видео: в барнаульском зоопарке родились маленькие косули

Горняк22
15 часов Ago

Два детёныша появились на свет вчера, 31 мая 2021 года.

Фото: Барнаульский зоопарк

Гости зоопарка уже могут наблюдать за пополнением. Но руководство просит вести себя около новорождённых тихо и спокойно.

В зоопарке рассказали, что детеныши косули рождаются на свет пятнистыми, это помогает им оставаться незамеченными. Однотонную окраску они приобретут к трем месяцам.

       
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Публикация от Барнаульский зоопарк (@zoo22.ru)

Напомним, в апреле в зоопарке родился муфлончик – представитель рода баранов и ближайший сородич домашней овцы.

Катунь24

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