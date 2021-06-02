Катунь24: Слишком милое видео: в барнаульском зоопарке родились маленькие косули
Два детёныша появились на свет вчера, 31 мая 2021 года.
Фото: Барнаульский зоопарк
Гости зоопарка уже могут наблюдать за пополнением. Но руководство просит вести себя около новорождённых тихо и спокойно.
В зоопарке рассказали, что детеныши косули рождаются на свет пятнистыми, это помогает им оставаться незамеченными. Однотонную окраску они приобретут к трем месяцам.
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Напомним, в апреле в зоопарке родился муфлончик – представитель рода баранов и ближайший сородич домашней овцы.