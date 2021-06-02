Катунь24: Стало известно, когда завершат строительство дороги по Северному Власихинскому проезду в Барнауле

Протяженность новой дороги составит 1 км 600 м, а в местах примыкания к улицам Попова, Сергея Ускова ее увеличат до 10 метров.

Фото: Официальный сайт Барнаула

В краевой столице в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» дорогу по проезду Северному Власихинскому начали строить еще в конце 2020 года. Муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Алтайдорстрой» был заключен 5 октября 2020 года. Общая стоимость работ составляет 249,5 млн рублей.

На данный момент рабочие готовятся к укладке асфальта. Они уже выполнили основную работу на проезжей части и парковке.

«На объекте уже выполнен значительный объем работ: полностью построена ливневая канализация и другие необходимые коммуникации, проведено переустройство сетей водопровода, газопровода, связи, сформировано корыто под автомобильную дорогу», — говорит главный инженер подрядной организации ООО «Алтайдорстрой» Константин Моисеев.

Вдобавок с обеих сторон дороги будут новые тротуары, парковки. Также будут установлены посадочные павильоны и уличное освещение, проведено благоустройство территории, высажены деревья и кустарники, сообщает пресс-служба официального сайта администрации Барнаула.

Катунь24