Катунь24: Самого быстрого гонщика определили на чемпионате по драг-рейсингу в Алтайском крае

Кубок Российской автоспортивной федерации и 1 этап чемпионата АФАС по драг-рейсингу прошел после двухгодичного перерыва с 29 по 30 мая 2021 года. Около 80 пилотов со всей Сибири соревновались на аэродроме Панфилово в Калманском районе. Как проходили гонки, расскажем в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Самого быстрого гонщика определили на чемпионате по драг-рейсингу в Алтайском крае

Фанаты автоспорта из Красноярска, Омска, Томска, Новосибирска и Алтайского края устанавливали новые рекорды скорости на аэродроме Панфилово. Драг-рейсинг – гонка двух спринтеров по прямой трассе. Любители и профессионалы покоряли классическую дистанцию – четверть мили или 402 метра. В про-классе соревновались на автомобилях, способных проехать такой путь меньше, чем за 13 секунд – это 500 лошадиных сил и выше. Любители же приезжают и на гражданских авто, мощность которых гораздо ниже.

Кубок РАФ проходил два дня. В первый – квалификация. Гонщики устанавливали собственные рекорды скорости. Около 40 лучших прошли в финал, где соревновались друг с другом.

«Эта площадка – аэродром Панфилово – единственная в Сибирском федеральном округе, где проводятся соревнования такого уровня. На нашу организацию именно проведения мероприятия едет очень много участников. С учетом того, что у нас идет трансляция в интернете. Плюс ко всему мы обеспечиваем полную безопасность наших участников», – рассказал заместитель председателя АФАС по направлению драг-рейсинга, руководитель гонки Андрей Ан.

Быстрейшим драг-рейсером чемпионата оказался Максим Соколков из Новокузнецка. На Mitsubishi Evolution он побил рекорд трассы, который сам же установил 2 года назад, в 2019. Четверть мили он проехал за 8,602. Скорость на финише также была рекордной – около 270 км/ч. Гонщики попробуют превзойти этот результат уже на следующем этапе соревнований по драг-рейсингу, который состоится в середине июля.

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