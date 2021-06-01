Катунь24: Стало известно, сколько заработали за 2020 год ректоры алтайских вузов

Руководители алтайских вузов отчитались о своих доходах за 2020 год. Сведения опубликованы на сайте Минобрнауки.

Фото: Медиацентр "Zoom" АлтГПУ

По их данным, самым успешным стал не ректор, а президент АлтГУ Сергей Землюков. Он за 2020 год получил доход в размере 6,695 млн рублей. В его собственности находится участок на 1 тысячу кв. м. Также еще одним участком на 2 тысячи кв. м он владеет совместно с супругой. У Сергея имеются два дома на 317,7 и 370,6 кв. м, квартира на 55,1 кв. м. С женой у них общие гараж на 85 кв. м и баня на 64 кв. м. Супруга президента АлтГУ задекларировала 3,24 млн рублей. В ее собственности находится Toyota Land Cruiser Prado. Сам Землюков транспортными средствами не владеет.

А ректор АлтГУ Сергей Бочаров заработал 3,2 млн рублей. Заработок супруги составил 521, 6 тыс. рублей. Ректору принадлежит гараж и погреб. На двоих у супругов имеется квартира в 40,5 кв. м. Еще в трех Сергей имеет только доли. Также имеются две машины – Toyota Kluger V и Toyota Ist.

Ирина Шереметьева, недавно избранный ректор АлтГМУ, задекларировала заработок в размере 2,8 млн рублей. Она владеет земельным участком площадью 667 кв. м, жилым домом на 454,7 квадрата, квартирой на 114,7 кв. м, нежилым помещением площадью 121 кв. м и гаражом. Также у ректора имеется автомобиль BMW X6 xDrive 50i.

Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко за 2020 год заработала 2,5 млн рублей. Это на 1 млн меньше, чем в прошлом году. Из имущества она, как и прежде, указала квартиру площадью 37,4 кв. м и 3/8 доли в квартире площадью 80,2 кв. м. Ей же принадлежит автомобиль Nissan Qashqai.

Николай Колпаков, ректор АлтГАУ, отчитался о 2,38 млн рублей. Он владеет земельным участком площадью 1030 кв. м, нежилым помещением на 3,4 кв. м. Совместно с супругой у них в собственности имеется квартира площадью 69 кв. м и по 1/3 доли в квартире на 98,4 кв. м. В гараже стоит автомобиль Hyundai Santa Fe.

Руководитель АлтГТУ Андрей Марков за 2020 год заработал почти 2,5 млн рублей. Ему принадлежит 1/6 доля в квартире на 46,9 квадратов. Вместе с супругой они владеют гаражом и квартирой, площадь которой 67,4 кв. м. Единолично супруга владеет земельным участком площадью 1040 кв. м. Автомобиль у ректора Toyota RAV4.

Катунь24