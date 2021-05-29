Катунь24: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Алтайского края в эти выходные

По прогнозам синоптиков, в грядущие выходные, 29-30 мая 2021 года, жителей региона ждет теплая погода, осадков в крае не ожидается.

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В Алтайском крае 29 мая столбики термометров покажут +18…+23 гр. Без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер северный, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +18…+20 гр. Ветер северный, 4-9 м/с. Также без осадков.

30 мая в регионе синоптики прогнозируют ветер 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Без осадков. В утренние часы местами туман. Температура воздуха составит +22…+27 гр.

В краевой столице температура +22…+24 гр. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Катунь24