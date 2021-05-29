Катунь24: Сезон комаров начался: жители Алтайского края сообщают о нашествии насекомых

Специалисты предупреждают, что в этом году комаров будет много. Жители Барнаула уже ощутили их присутствие в городе, особенно в вечернее время, на остановках, в парках и возле подъездов домов.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Сезон комаров начался: жители Алтайского края сообщают о нашествии насекомых

Специалисты отмечают, с каждым годом количество комаров увеличивается. Этим летом еще больше людей могут пострадать от укусов, через которые могут передаваться инфекционные заболевания или возникать аллергические реакции.

«Реакция на укусы комаров может быть двух типов: местная – зуд и покраснение, отек; общая реакция – слабость, головокружение и какие-то более серьёзные аллергические реакции. Человеческие инфекции опасные, но самая опасная ВИЧ комаром от человека к человеку не передается», — объясняет заведующая терапевтическим отделением Городской поликлиники № 3 Вера Карпова.

Увеличение количества насекомых напрямую связано с климатическими условиями. Температурный режим в районе +20 градусов, наличие водоёмов, а в городе даже мелких лужиц, способствуют размножению комаров.

Катунь24