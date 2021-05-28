Катунь24: Студенты Алтайского края могут получить миллион рублей и прокачать знания на всероссийском конкурсе «Твой ход»

Конкурс пройдет в 4 этапа. 200 победителей получат по миллиону рублей.

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«Твой ход» – всероссийский студенческий конкурс, в котором могут принять участие студенты бакалавриата и специалитета, обучающиеся на невыпускном семестре. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе. Заявки принимаются до 12 июня 2021 года.

Этот грант можно будет потратить на обучение, запуск или развитие своего стартапа, улучшение жилищных условий, путешествие по России. А еще 5 % от общей суммы можно будет потратить на осуществление личной мечты. 50 победителей смогут получить гранты в размере 2,5 млн рублей на развитие своего университета или факультета.

Как сообщается на сайте конкурса, в нем заявлено 11 направлений и выбрать можно любое, независимо от специальности участника. Среди тем – творчество, наука, экология, урбанистика, спорт, высокотехнологичные стартапы, а также важное для городской повестки направление – «Меняю города».

Конкурс поможет активным молодым людям развить профессиональные компетенции, лидерские качества, творческий и научный потенциал. Главная его особенность — это практико-ориентированная и развивающая части, в рамках которых участники смогут предложить собственные решения по различным направлениям и получить персональные рекомендации по развитию. Победители будут объявлены с 6 октября по 30 ноября.

Катунь24