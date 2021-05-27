Катунь24: Сидор Огуречник: традиции и приметы на 27 мая

По приметам на 27 мая, если весь день ясный, то будет богатый урожай огурцов. В народном календаре дата получила такие названия:

Сидор Огуречник;

Сидор Бокогрей;

Сидоры – сиверы.

Фото: pixabay.com

День получил своё название в честь святого Исидора, которого в церковных святцах 27 мая вспоминают дважды.

Исидор Хиосский – раннехристианский мученик родом из Александрии. Проживал он на острове Хиос (Греция). По указу императора Декия в 249 году был зачислен на военную службу. Исидор, будучи христианином, отказался принести жертвы языческим идолам, за что его подвергли пыткам, а в 251 году усекли мечом.

Блаженный Исидор Ростовский – ростовский чудотворец, родом из Германии. Святой родился в славянской семье католиков, проживавшей в окрестностях города Бранденбурга. Исидор взял на себя подвиг юродства, пешком дошёл до Ростова, где принял православие. Житие сообщает об аскетическом образе жизни святого и о многочисленных чудесах, которые он совершил. За предсказания, которые всегда сбывались, его прозвали Твердисловом. Умер блаженный Исидор в Ростове 27 мая (14 мая по старому стилю) 1474 г. и был похоронен на месте хижины, в которой он жил. Позже над ней построили Церковь Вознесения Господня (Церковь Исидора Блаженного на валах). Под её стенами мощи юродивого находятся до сегодняшнего времени.

Традиции и обычаи

Святого Исидора наши предки прозвали Сидором, приписывая ему заботу об огурцах и управление северным ветром (сивером). Считалось, что с приходом Сидора минуют заморозки, возвращаются последние перелетные птицы, которые на своих крыльях приносят тепло.

В день Сидора сажали огурцы и сеяли лён. Однако время посева огурцов и льна выбирали не только по народному календарю, но и по целому ряду признаков:

если закукует кукушка, пора сеять лён;

если на ивах висит или падает с них пыль, подобная перьям, то сеять лён нельзя.

В северных регионах на Сидора на ночь выносили на улицу мокрую тряпку. Если к утру она замерзнет, то сажать огурцы в грунт ещё рано.

При посадке огурцов ориентировались и на ветер:

если северный, то сажать огурцов нельзя;

если южный, то время пришло.

Знахари в этот день лечили вздутие живота. Для этого в новую чашку, из которой ещё никто не пил, опускали крест и говорили:

«Крест в воде заваривается,

А болезнь заговаривается.

Не я недуг заговариваю,

А двенадцать апостолов святыми словами боль и беду заговаривают.

Святой Дух от болезни раба Божьего (имя) избавит,

И крепкое здоровье ему подарит.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Приметы и поверья

Если день погожий, то огурцов будет много. Холодный день – к холодному лету. Ранние ласточки – к счастливому году. У человека, который увидев первую ласточку, умоется молоком, будет белая и чистая кожа. Ласточки высоко летают – к ясной погоде без осадков, низко – к дождю. Если утро пасмурное и прохладное, а к вечеру прояснится, то посеянные в этот день огурцы не дадут хорошего урожая. Высаживать рассаду нужно позже. Сон с 26 на 27 мая сбывается, но не всегда. Тем не менее, стоит его запомнить, т.к. он может быть очень важным. Сновидение, увиденное днем 27 мая, вещее. Во сне вы увидите своего врага.

Люди, родившиеся 27 мая, имеют суровый характер. Им подходит турмалин.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24