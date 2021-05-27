Катунь24: С начала мая на водоемах Алтайского края погибли 4 человека

Безопасных и официально проверенных мест для купания в регионе пока нет.

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Жертвами водной стихии в мае 2021 года стали двое детей – они оказались на местном водоеме без присмотра взрослых. Также на воде погибли два рыбака.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что безопасный отдых возможен только на проверенных специалистами Госинспекции по маломерным судам пляжах. Пляж – это специально оборудованное место, на котором отдых будет не только приятен, но и безопасен.

Пляжи в Алтайском крае начнут открываться с начала июня. Всего в регионе планируются к открытию 55 пляжей (9 из них в детских оздоровительных учреждениях). Совсем скоро должен открыться и городской пляж Барнаула, но точная дата пока неизвестна.

«Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам ведут активную профилактическую работу среди граждан: проводят рейды, беседы с гражданами (в минувшие сутки данные мероприятия проведены в Заринском и Змеиногорском районах), накануне каникул организованы уроки безопасности в школах. И всё же многое здесь зависит от сознательности самих граждан. Профилактика не даст результата, если мы сами не будем осторожны и не научим правилам безопасного поведения наших детей. Также важно соблюдать правила эксплуатации маломерных судов», — напоминает региональное МЧС.

Катунь24