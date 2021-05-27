Катунь24: Сибирячка пыталась сбежать от избивавшего её мужа со сломанной ногой
Инцидент произошёл 25 мая 2021 года, как сообщает ndn.info.
Фото: ndn.info
Женщину, ползущую по обочине Бердского шоссе в Новосибирской области, заметил один из водителей, который и вызвал скорую помощь.
«Ехал на участок в Академ — на Бердском шоссе на правой стороне лежит человек. Я подъехал, остановился: девушка лежит, вся избитая, ползет прямо на дорогу. Тут же подъехала вторая машина: как выяснилось, мама этой женщины», — сообщил очевидец.
По словам источника, ее избил пьяный муж во время застолья. У сибирячки, как отметил мужчина, была сломана нога.