Катунь24: Специалист пояснил, кто может повторно заболеть COVID-19
Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных заболеваний, рассказал о существовании отдельной категории людей, которые могут заразиться коронавирусом больше одного раза.
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Слова эксперта приводит РИА Новости. По словам Вознесенского, повторные случаи заболевания единичны, но возможны. Существует даже категория пациентов, которые не один раз могут заболеть COVID-19.
«Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведенной схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания», — объяснил специалист.
Говорить о появлении штамма COVID-19, для которого нет защитного иммунитета, по словам эксперта, преждевременно.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что повторных заболеваний в России не выявили. Однако внимание обратили на то, что речь идет о ситуациях с одним и тем же штаммом.