Катунь24: Специалист пояснил, кто может повторно заболеть COVID-19

Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных заболеваний, рассказал о существовании отдельной категории людей, которые могут заразиться коронавирусом больше одного раза.

Фото: pixabay.com

Слова эксперта приводит РИА Новости. По словам Вознесенского, повторные случаи заболевания единичны, но возможны. Существует даже категория пациентов, которые не один раз могут заболеть COVID-19.

«Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведенной схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания», — объяснил специалист.

Говорить о появлении штамма COVID-19, для которого нет защитного иммунитета, по словам эксперта, преждевременно.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что повторных заболеваний в России не выявили. Однако внимание обратили на то, что речь идет о ситуациях с одним и тем же штаммом.

Катунь24