Катунь24: Сибирячка пыталась сбежать от избивавшего её мужа со сломанной ногой

Инцидент произошёл 25 мая 2021 года, как сообщает ndn.info.

Фото: ndn.info

Женщину, ползущую по обочине Бердского шоссе в Новосибирской области, заметил один из водителей, который и вызвал скорую помощь.

«Ехал на участок в Академ — на Бердском шоссе на правой стороне лежит человек. Я подъехал, остановился: девушка лежит, вся избитая, ползет прямо на дорогу. Тут же подъехала вторая машина: как выяснилось, мама этой женщины», — сообщил очевидец.

По словам источника, ее избил пьяный муж во время застолья. У сибирячки, как отметил мужчина, была сломана нога.

Катунь24