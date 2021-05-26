Катунь24: Сотрудники скорой медицинской помощи Барнаула сообщили о дефиците преднизолона

Врачи скорой помощи жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов. Среди них – преднизолон. Инъекции с этим лекарством делают при бронхиальной астме, отеке Квинке и анафилактическом шоке.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Сотрудники скорой медицинской помощи Барнаула сообщили о дефиците преднизолона

С такой проблемой врачи скорой столкнулись не в первый раз. Преднизолон уже пропадал из врачебных укладок в 2016, а также в 2019 году. Тогда краевые власти объяснили дефицит лекарства «производственными проблемами на фармацевтических предприятиях».

Фармацевты связывают это с тем, что медучреждениям не удалось провести закупку препарата. В Минздраве информацию об отсутствии лекарства подтвердили.

Говоря об использовании аналогов, преднизолон можно заменить, к примеру, дексаметазоном. Однако детям этот препарат противопоказан. Получается, что если скорую помощь отправят на вызов к больному ребёнку, а нужного препарата в укладке бригады не будет, заменить его не смогут ничем. Придётся бежать в аптеку. Благо, что хотя бы в некоторых из них препарат всё ещё есть.

Катунь24