Катунь24: Специалист по кибербезопасности рассказала, почему нельзя хранить пароли в браузере

Там пароли находятся в открытом доступе и легко могут попасть к мошенникам.

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По словам старшего консультанта Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Елены Агеевой, если злоумышленник получит доступ к устройству, он легко сможет воспользоваться сохраненными пользователем паролями. Кроме того, под вопросом надёжность самих сервисов, в которых пользователи оставляют свои пароли.

«Когда пользователь сохраняет пароль в браузере, сервис по проверке безопасности пароля сравнивает этот пароль с записями в базах скомпрометированных учетных данных (как, например, база Have I Been Pwned) и другими паролями пользователя для различных ресурсов, который тот ранее также сохранил в браузере», — отметила Елена Агеева.

Такие сервисы по проверке безопасности пароля в браузере могут осуществлять их передачу и дальнейшее хранение на своих серверах, уточняется на сайте агентства экономической информации «Прайм».

Катунь24