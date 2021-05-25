Катунь24: Стрижи установили новый рекорд скорости полёта птиц

Открытие принадлежит сотрудникам Лундского университета в Швеции.

Фото: pixabay.com

Раньше ученые считали, что стрижи во время миграции могут преодолевать расстояние до 500 км в день. Но, как оказалось, эта цифра была сильно занижена. Шведские ученые выяснили, что 570 км за сутки является средним показателем скорости перемещения обыкновенных стрижей. В то же время благодаря технологии определения геолокации специалисты зафиксировали новый рекорд скорости полета птиц – 830 км в день. Ученые отмечали такой показатель на протяжении девяти дней подряд. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

«Благодаря их небольшому размеру и стратегии кормиться мухами в полете они способны со временем генерировать высокие скорости миграции. В то время как обычные птицы (кулики, утки и певчие) проводят часть суток на земле в поисках пищи, стрижи кормятся прямо в полете», — рассказывают авторы исследования.

Катунь24