Катунь24: Стали известны новые правила ловли рыбы для рыбаков Алтайского края

Они вступят в силу с сентября 2021 года. Для рыбаков Алтайского края определили новые зоны, в которых запрещено и разрешено ловить рыбу.

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Новые правила, как и в прежней редакции, устанавливают периоды, когда любительский и промышленный вылов рыбы не допускается, единственное исключение — любительский вылов одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом (фидером) с берега с общим количеством крючков не более двух штук, уточняет пресс-центр АКЗС. В правилах указаны следующие периоды:

с 10 апреля по 15 июля — на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км;

с 20 апреля по 20 мая — в реке Обь с притоками и пойменными водными объектами;

с 25 апреля по 25 мая — в озерах Алтайского края, а также копанцах, соединяющих озера с полоями;

с 25 апреля по 10 июня — в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края;

с 15 октября по 10 июня — на зимовальных ямах, указанных в приложении № 1 к Правилам рыболовства.

На водоемах общего пользования в Алтайском крае можно ловить рыбу:

летними и зимними удочками всех модификаций с общим количеством крючков, в том числе крючков на блеснах, не более 10 штук у одного гражданина;

спиннингами, фидерами, плавучими платформ с поводками, крючками и приманками, нахлыстовыми удочками;

жерлицами и кружками общим количеством не более 10 штук у одного гражданина;

закидными удочками (закидушками), в том числе с использованием резиновых амортизаторов, и переметами с общим количеством крючков не более 10 штук у одного гражданина;

на дорожку (троллингом);

специальными пневматическими ружьями и пистолетами для подводной охоты без использования аквалангов;

мелкоячеистыми бреднями (для добычи живца) длиной не более 3 м, с шагом ячеи не более 15 мм;

раколовками в количестве не более 5 штук у одного гражданина, с диаметром каждой раколовки не более 80 см;

при добыче хирономид (мотыля) допускается применение ловушки, состоящей из шеста с конусно закрепленным кольцом диаметром не более 20 см, на котором размещены параллельно натянутые нити из лески. При добыче гаммаруса (мормыша) допускается применение мормышового корыта с входным отверстием диаметром не более 20 см.

Кроме того, на водных объектах рыбохозяйственного значения Алтайского края за пределами рыбоводных и рыболовных участков допускается любительское применение сетных орудий лова: в озерах — одной ставной одностенной сети длиной не более 30 м (шаг ячей для разных видов рыбы указан в пункте 26.5 Правил рыболовства), за исключением озер Песчаное, Мостовое, Горькое-Перешеечное; одного фитиля с размером (шагом) ячеи не менее 30 мм.

Также правила запрещают ловлю некоторых видов рыб. Так в регионе нельзя ловить ни для любительской, ни для промышленной добычи следующие виды: осетр сибирский, стерлядь, ленок, таймень, нельма, в реке Бия запрещен вылов телецкого сига. Кроме того, не допускается любительская добыча икряных самок рака, артемии, в том числе на стадии цист. Содержатся в правилах и требования к размеру и общему весу разных видов выловленных рыб.

Катунь24