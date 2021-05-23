Катунь24: Симонов день: традиции и приметы на 23 мая

В народном календаре дата 23 мая – День Симона Зилота, Симонов день. Православная церковь 23 мая почитает апостола Симона Кананита – покровителя кладоискателей, земледельцев и брака. Святой был выходцем из поселения Кана Галилейская.

Фото: vsyamagik.ru

Симон сын Иосифа Обручника и брат Иисуса Христа. Именно на его брачном пире Спаситель совершил своё первое чудо – превратил воду в вино. Симон, пораженный увиденным, уверовал в Господа и последовал за Ним. За проповедование Слова Божьего в самых разных местах (в Иудее, Ливии, Египте и даже в Британии) апостола Симона прозвали «зилот», что означает «ревнитель». Свою жизнь он закончил в Абхазии, приняв мученическую кончину от язычников, распявших его на кресте.

Традиции и обычаи

Имя апостола наши предки расшифровали по-своему, исходя из созвучия со словом «золото». Поэтому обнаружили связь с золотой пшеницей или с кладами, закопанными в земле. Также прослеживается и скрытое напоминание о некоем зле, связанным с золотом, кладами и зельем.

В одних местах 23 мая продолжали сеять пшеницу:

Сей пшеницу на Симона Зилота, родиться аки золото.

В других районах, наоборот, считалось грехом в этот день работать на земле, потому что 23 мая земля именинница. Крестьяне в Симонов день не брались ни за какую земляную работу (не пахали, не боронили, не рыли, а особенно старались не вбивать в землю колья, чтобы её не тревожить). В Симонов день предпочитали занимать другими делами, в первую очередь – собирали разные коренья и травы для приготовления зелья.

Симон Зилот, согласно народному убеждению, дает целебные свойства и силу многим растениям. Бабушки-травницы ходили к болоту глядеть на коренья – не налились ли: «На апостола Зилота собирай зелье на болоте». Ходили они по лесам и полям, собирали травы, обладающие целительной силой. В каждом доме запасались лекарственными растениями от разных недугов, собирали «приворотное» зелье или зелье от мышей и нечистой силы.

Коров в Симонов день кормили желтыми травами, чтобы масло, сбиваемое из их молока, было желтым. Отваром из трав бурёнкам мыли вымя, чтобы молоко быстрее превращалось в сметану.

В этот же день искали сокровища, уверенные в том, что апостол Зилот обязательно поможет кладоискателям. В былые времена разделяли представление о существовании особых дней в году, когда клады сами «открываются». Кроме ночи на Ивана Купала (7 июля), такое могло происходить на Пасху и в Симонов день. Обычно в виде клада представляли мешок или сундук с золотом и деньгами.

Знали, что поиск сокровищ – дело не простое, потому что каждый клад бережет нечистая сила, и голыми руками его не возьмешь. Поэтому с собой брали специальную молитву:

«Пойду я в чистое поле, в дремучие леса, за чёрные грязи, за окиян-море. Там стоит столп, а на нём Пресвятая Богородица. То, что за болотом положено, мне взять нужно. Отойди же, сила нечистая, не ты клад положила, не тебе стеречь».

Но одной молитвы было мало. Даже добравшись до заветного клада, можно было ни с чем остаться. Ведь известно, что в руках несчастливого человека золото может в глиняные черепки превратиться. Есть и такие люди, к которым богатство само идёт в руки, но их мало. Поэтому разумные крестьяне в этот день предпочитали не бегать по лесам в поисках чуда, а заниматься хозяйством.

23 мая – пророческий день: все гадания верны. Чтобы погадать, вечером накануне возьмите двенадцать бобов (одиннадцать белых и один черный). Положите их перед сном под подушку. Утром достаньте одно зернышко. Если попалось белое, то ничего дурного вам в ближайшее время не грозит. Черный боб – знак предостережения. Откажитесь от намеченных планов и проведите день дома. Если же остаться дома не получается, то перед выходом трижды прочитайте оберег:

«От меня, Господь, беду отведи,

Убери все преграды на моём пути.

Избавь меня от страха и тревоги,

Пусть ничего плохого не произойдет со мной в дороге.

От всего дурного меня защити,

Спаси, сохрани и оборони.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Приметы и поверья

Если босая нога в борозде терпит холод, то пора сеять пшеницу. Посеянная на Симона Зилота пшеница даст отменный урожай. Дождь в этот день сулит дождливое лето. Вечером появились большие кучевые облака – к хорошей погоде на следующий день. Берёзовые сережки лопаются – пора сеять хлеб. Утром пчелы весело и быстро летают – к погожему дню. До рассвета слышно пение птиц – к дождю. Если сон с 22 на 23 мая не исполнится через 7-10, то он пустой. Хорошее сновидение, увиденное днем 23 мая, осуществиться через две недели, плохое – через год.

Люди, родившиеся 23 мая, от земли силы черпают. Им подходят аметист и хризоберилл.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24