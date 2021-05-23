ГОРНЯК22 23.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Специалист рассказал, что необходимо сделать в плодовом саду в конце мая – начале июня

Горняк22
12 часов Ago

Советы от дачника со стажем Натальи Санаевой.

Фото: Катунь 24

Катунь24

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