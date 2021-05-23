Катунь24: Систему цифровой образовательной среды планируют внедрить в 75 регионах РФ – премьер Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание»

В России будут развивать систему цифровой образовательной среды – ее планируется внедрить для более чем полумиллиона школьников в 75 регионах страны. Об этом в субботу 22 мая сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на Всероссийском марафоне «Новое знание».

Фото: government.ru

«Конечно, развитие дистанционных форм обучения стало одним из самых больших достижения прошедшего года. За время пандемии учебные заведения — от школ до университетов — смогли нарастить свои цифровые ресурсы. Дополнительное развитие получил федеральный проект «Цифровая образовательная среда» — это очень важная часть нашего национального проекта «Образование». <…> В ближайшие годы мы планируем внедрить систему цифровой образовательной среды в 75 регионах страны для более чем полумиллиона школьников», — пояснил Мишустин.

По его словам, к этому времени школы будут иметь онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и получат необходимое оборудование. Кроме того, среди плюсов использования цифрового образования в 2020 году Председатель правительства РФ отметил повышение цифровой грамотности педагогов. В частности, уже появился новый критерий квалификации педагога – умение работать как онлайн, так и офлайн. Кроме того, в Интернете теперь стали доступны и лекции лучших педагогов ведущих институтов. Это, по словам Мишустина, в России с ее огромными расстояниями сделает обучение более доступным для жителей даже самых дальних регионов.

Напомним, что в 2020 году в Атайском крае в рамках региональных проектов нацпроекта «Образование» и инициатив губернатора Виктора Томенко для закупа новой компьютерной техники за счет средств федерального и краевого бюджетов было направлено порядка 374 миллионов рублей. Новую технику получили более 200 образовательных организаций Алтайского края. Она позволят, в том числе, получать знания в новом формате цифровой образовательной среды.

В то же время, Мишустин заверил, что переводить всю систему образования на дистант в РФ не будут.

«Точно мы не будет переводить всю систему образования на дистант потому что дорожим тем, что дает только очная форма преподавания. <…> Например, в инженерных и естественнонаучных специальностях, медицинских вузах как можно обойтись без лабораторных работ. <…> Так что, мне кажется, нужно найти разумный баланс между всеми формами обучения и сохранить личный контакт ученика и учителя», — отметил Председатель Правительства РФ.

22 мая – третий, заключительный день просветительского марафона «Новое знание», который проводит общество «Знание». Он проходит в 8 городах России, одновременно организована онлайн трансляция – ее уже посмотрели больше 12 миллионов человек. Среди спикеров, которые выступили на форуме, помимо Михаила Мишустина — Дмитрий Песков, Илон Маск, Стив Возняк, Денис Мацуев, Сергей Шойгу, Илья Варламов и множество других экспертов. Присоединиться к марафону можно на сайте: https://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm….

Катунь24