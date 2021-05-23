Катунь24: Стало известно, сколько за год заработал глава Барнаула Вячеслав Франк

Декларация опубликована на сайте городской администрации.

Фото: barnaul.org

Согласно опубликованному документу, за год Франк заработал 3,1 млн рублей. В собственности главы находится легковой автомобиль HYUNDAI IX35

Также в пользовании у него есть земельный участок площадью 1,7 тысяч кв. метров и жилой дом в 230 кв.м., они находятся в собственности у его супруги. Ее доход не указан.

Помимо этого появилась информация о доходах заместителей главы:

доход первого заместителя главы Анатолия Воронкова составил около 1,9 млн рублей,

зам по социальной политике Александр Артемов задекларировал почти 2 млн рублей,

руководитель аппарата Юрия Еремеева – 1,7 млн рублей,

доход заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Федорова Андрея составил почти 3,8 млн рулей,

председатель комитета по физической культуре и спорту Петр Кобзаренко заработал в 2020 году 1,1 млн рублей,

Председатель комитета по культуре Валерий Паршков — 1, 3 млн рублей.

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Надежда Тиньгаева — 1,6 млн рублей.

Катунь24