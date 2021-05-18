ГОРНЯК22 19.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Стало известно, когда в Барнауле пройдёт последний звонок для выпускников школ

Горняк22
16 часов Ago

Торжественные линейки в 2021 году пройдут на открытом пространстве с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности.

Фото: pixabay.com

Праздники, посвященные окончанию учёбы, пройдут для выпускников 9 и 11 классов 22 мая 2021 года. В этом году в них поучаствуют более 6900 девятиклассников и 4109 одиннадцатиклассников 85 образовательных организаций Барнаула.

Как подчеркнули в пресс-службе городской администрации, на линейках, помимо выпускников, будут присутствовать педагогические работники и родители выпускников. Массовых мероприятий в общеобразовательных организациях не планируется. Также в комитете по образованию города подчеркнули, что в школах провели разъяснительную работу с учащимися по соблюдению мер безопасности на торжественных линейках.
 

Катунь24

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