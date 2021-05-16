Катунь24: Шеф-повар предложил полезную замену шашлыку

Мясо дает чувство сытости, но тяжело воспринимается организмом, отметил шеф-повар Владимир Павлов. Поэтому он предложил заменить традиционный мясной шашлык более полезными для здоровья блюдами.

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В интервью радио Sputnik он рассказал, что всем обязательно стоит попробовать приготовить на углях овощи, рыбу или грибы.

«Если заменить жареное мясо овощами или рыбой, то можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше. Еще можно взять грибы, ведь они долго перевариваются и дают долгое ощущение сытости, как и мясо», — сказал он.

Шеф-повар подчеркнул, что главное в приготовленных на пикнике блюдах — это особый аромат, благодаря которому даже самые обычные продукты могут стать украшением стола. Таким образом можно приготовить даже десерт.

«Можно взять банан, снять шкурку, положить сверху маршмеллоу и шоколад, потом завернуть в фольгу и положить на решетку. Через 5-7 минут у вас будет отличный десерт, приготовленный на гриле», — посоветовал специалист.

Катунь24