Катунь24: С 15 мая мессенджер WhatsApp начнет блокировать некоторых пользователей
Пользователи приложения должны будут принять новые правила пользования. Иначе им придется отказаться от него.
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В течение нескольких месяцев мессенджер предупреждал пользователей о возможном отключении в их аккаунтах ряда функций, если они не примут обновлённое соглашение о политике конфиденциальности.
«В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения», — говорится в уведомлении.
Для дальнейшего использования мессенджером предлагается согласиться с представленными обновлениями.