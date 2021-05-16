Катунь24: Следователи прокомментировали информацию об инциденте в барнаульской школе
Сегодня в соцсетях появилась информация от мамы ученика барнаульской школы № 114, которая утверждала, что шестиклассник принес в учебное заведение нож и угрожал одноклассникам.
Фото: Следком по Алтайскому краю
Как рассказали журналистам телеканала «Катунь 24» в Следственном комитете по Алтайскому краю, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. По этому факту зарегистрировали проверку.
Информацию о наличии ножа у школьника не подтвердили.
Мы продолжаем следить за ситуацией.