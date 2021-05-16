ГОРНЯК22 16.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Следователи прокомментировали информацию об инциденте в барнаульской школе

Горняк22
14 часов Ago

Сегодня в соцсетях появилась информация от мамы ученика барнаульской школы № 114, которая утверждала, что шестиклассник принес в учебное заведение нож и угрожал одноклассникам.

Фото: Следком по Алтайскому краю

Как рассказали журналистам телеканала «Катунь 24» в Следственном комитете по Алтайскому краю, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. По этому факту зарегистрировали проверку.

Информацию о наличии ножа у школьника не подтвердили.

Мы продолжаем следить за ситуацией.

Катунь24

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