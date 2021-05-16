Катунь24: Соцсети: мама барнаульского школьника рассказала, что шестиклассник принес в школу нож и угрожал одноклассникам

Женщина написала пост об этом в паблике «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте».

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Инцидент произошел в школе №114. По словам мамы одного из учеников, 14 мая мальчик из шестого класса пришел в школу с кухонным ножом и начал угрожать двум своим одноклассникам. О своих намерениях он якобы рассказал другим ребятам.

«На уроке математики некоторые ребята увидели нож у него в портфеле, после чего сообщили учителю. Учитель пытался забрать нож, но ученик его не отдал и убежал с урока. В дальнейшем не появлялся на остальных уроках. Дети боятся идти в школу, мы, родители боимся за жизнь детей. Ранее этот подросток проявлял агрессию по отношению к одноклассникам и учителям. За два года было написано много жалоб. Его переводят из класса в класс и мер особых школа не может предпринять», — написала женщина.

Мы обратились за комментариями в надзорные ведомства. «Катунь 24» будет следить за развитием событий.

Катунь24