Катунь24: Соловьиный праздник: традиции и приметы на 15 мая

По приметам 15 мая начинает петь соловей. В народном календаре дата получила названия: Борис и Глеб сеятели, Борис-день, Борисов день, Барыш-день, Соловьиный праздник. Православная церковь 15 мая вспоминает невинно убиенных князей Бориса и Глеба – младших сыновей Владимира – крестителя Руси.

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После смерти Владимира Святославовича в 1015 году произошёл новый всплеск междоусобных распрей. По разделу Святополку достался Киев, Ярославу – Новгород, Борису – Ростов, Глебу – Муром. Но старший сын, Святополк, вознамерился стать единственным правителем Руси и ради этого пошел на убийство братьев. Он нанял убийц, которые 24 июля 1015 года закололи Бориса на реке Альте. Князь в этот момент возвращался из похода на печенегов. Глеба Святополк вызвал в Киев якобы проститься с отцом (на самом деле к этому времени Владимир уже скончался и был похоронен). 5 сентября по дороге к Киеву Глеб был зарезан недалеко от Смоленска на реке Смядыне. Ярослав, узнав об убийстве братьев, с войском выступил против Святополка и разбил его.

Получив Киевское княжение, в 1040-х годах Ярослав добился канонизации невинно убиенных братьев. После чего Русь обрела первых отечественных святых. Бориса и Глеба похоронили в Вышгороде (небольшом городе, расположенном недалеко от Киева) у церкви Святого Василия. Вскоре начали говорить о чудесах, происходящих на местах гибели и захоронения братьев.

Сыновья Ярослава Мудрого в Вышгороде построили новую церковь, куда 2 мая 1072 года торжественно перенесли гробницу с телами братьев. В XII веке по инициативе Владимира Мономаха был построен новый большой каменный храм в честь Бориса и Глеба, куда в 1115 году были навечно перенесены мощи святых.

Борис и Глеб, объединённые одним мученическим подвигом, в глазах православного народа слились в единый образ мученика-страстотерпца и именовались Борис-Глеб (Борисоглеб).

Культ святых князей на Руси был очень популярен. В их честь возводились монастыри и храмы, их именами называли города.

Традиции, обычаи и гадания

В народном календаре с Борисом и Глебом в первую очередь связано представление о севе и жатве. Дни памяти святых (15 мая и 6 августа) посвящены работам на хлебной ниве.

Борис и Глеб сеют хлеб.

Пришел Борис – сам боронись (запрягайся в борону).

Кто лениться с сохой, у того весь год будет плохой.

Не земля плохая, а сеятель плох.

В псковской области с Бориса начинали пахать, или ориентировались на этот день во время определения сроков посева. Перед посевом произносили короткую молитву или приговор, а во время посевной обычно молчали.

В некоторых местах гулянье и совместную трапезу устраивали не только на Егория Вешнего (6 мая), но и в Борисов день. Жарили общую яичницу, которую вместе съедали. Готовили борисову кашу из круп и сала, собранных накануне по дворам. Этой кашей в поле угощали детей. Пели песни, ночью жгли костры и пекли в золе яйца.

День Бориса и Глеба в народе прозвали соловьиным. Веря, что с этой даты начинает петь соловей. В старину на Бориса и Глеба отправлялись на охоту, надеясь поймать белого соловья.

Ещё одно название этой даты «барыш-день» – день торгов и ярмарок. Торговцы 15 мая старались что-то выгодно продать, чтобы весь год быть с барышом.

Приметы и поверья

Услышать пение соловья – к урожаю хлеба. Услышали соловья раньше, чем кукушку? Значит, счастливо проведете лето. Запел соловей и зацвела черемуха – близится двухнедельное похолодание. Соловей в хорошую погоду может петь всю ночь, а вот перед грозой и дождем он всегда молчит. Считается, что этот день благоприятен для разговора по душам с человеком, с которым вы давно не находите общий язык. Ещё в день Бориса и Глеба можно обращаться к начальству с просьбой, не боясь, что вам откажут. Сон с 14 на 15 мая исполнится, но не полностью. Сновидение, увиденное днем 15 мая, пустое.

Люди, родившиеся 15 мая, обладают музыкальным слухом и любят петь. В качестве талисмана им подходят серпентин и янтарь.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24