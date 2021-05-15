Катунь24: Сотрудники Белокурихинского Следкома приняли участие в церемонии захоронения погибшего в годы Великой Отечественной войны земляка

Торжественная церемония состоялась в селе Старобелокуриха Алтайского района.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Останки погибшего во время оборонительных боев июля 1941 года Павла Пахомова нашли на Украине. Их обнаружили в ходе поисковых работ 20 апреля 2020 года в селе Рудокопы Пулинского района Житомирской области.

По данным Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, сотрудников Белокурихинского МСО СУ СКР пригласил председатель Алтайского регионального отделения «Поискового движения России» Дмитрий Вейн.

Павел Петрович Пахомов ушел на фронт в первые дни войны. Уже осенью 1941 года родным пришло письмо, что их сын без вести пропал. И вот спустя полвека тело земляка нашли и предали родной земле.

Благодарность поисковикам за участие в столь важном историческом событии выразил руководитель следственного отдела.

Катунь24