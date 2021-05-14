Катунь24: Спортсмены из Алтайского края стали призерами Кубка России по пауэрлифтингу

Соревнования проходили в спортивном комплексе «Горняк» кемеровского жилого района Кедровка.

Фото: «Алтайский спорт»

В турнирах – Кубке России по пауэрлифтингу (дисциплина «жим») и Кубке Федерации пауэрлифтинга России («жим классический») – участвовали 137 спортсменов из 42 городов страны. Алтайские спортсмены завоевали золото и серебро.

Как сообщает «Алтайский спорт», лучшей в категории до 52 килограммов стала бийская спортсменка Виктория Голубкова. Она справилась с весом 107,5 килограмма. Серебро в весовой категории до 74 килограммов взял Евгений Михайлов, его результат в жиме составил 210 килограммов. Еще двое наших спортсменов заняли пятые места – Денис Сокол (весовая категория 93 килограмма) и Михаил Некрасов (105 килограммов).

Катунь24