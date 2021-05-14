Катунь24: Стало известно, кого назначили главным режиссером Молодежного театра Алтая

Им стал Алексей Серов из Санкт-Петербурга.

Фото: instagram.com/mtabarnaul

По данным Министерства культуры Алтайского края, нового режиссера представила коллективу директор театра Ирина Лысковец. Зрителям Барнаула Алексей уже известен – в 2019 году он поставил в МТА трагикомедию «Наш городок» по пьесе Торнтона Уайлдера.

По словам Алексея, он рад назначению на пост режиссера и у него уже имеются планы на Молодежный театр Алтая.

«Возглавить Молодёжный театр Алтая – замечательный вызов. Приглашение стать главным режиссёром, конечно, лестно, очень важно для меня. Я прошёл хорошую школу, когда возглавлял пять театральных коллективов. Есть много идей, которые можно реализовать только в своём театре, со своими артистами. Но все намеченные до меня планы будут выполнены. С удовольствием посмотрю на работы молодых режиссёров, с которыми у директора уже есть договорённость о сотрудничестве», – сказал режиссер.

Всего Алексей поставил 102 спектакля в разных городах России. Ранее он был главным режиссером новосибирского театра «Красный факел», театра юного зрителя в Волгограде и краевого музыкального театра в Хабаровске.

Катунь24