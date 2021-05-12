Катунь24: Сельчанин украл породистую собаку на Алтае

В полицию обратился житель села Барангол Майминского района Республики Алтай с сообщением о пропаже собаки породы акита.

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Со слов потерпевшего, ранее собака никогда не убегала от дома и всегда возвращалась. Собственные поиски не увенчались успехом. Владелец обратился за помощью в полицию, посчитав, что животное могли украсть. Сумма причинённого ущерба, согласно оценке заявителя, составила 30 тысяч рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, факт кражи собаки подтвердился. Преступником оказался 24-летний житель села Камлак. Годовалого пса полицейские нашли в ограде дома подозреваемого.

В полиции мужчина рассказал свою версию произошедшего. По его словам, проезжая по селу на автомобиле, он увидел играющую с детворой собаку, которая ему очень понравилась. Подъехав к детям, парень вышел из машины, заявил, что пёс принадлежит ему, и уехал вместе с животным домой.

Мужчина признался, что всегда мечтал завести себе такую собаку, однако финансовые возможности не позволяли приобрести щенка.

В настоящее время животное вернули хозяину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

Катунь24