ГОРНЯК22 13.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Спортсмен из Алтайского края выступит на Кубке мира по смешанному боевому единоборству ММА

Горняк22
20 часов Ago

В Алуште завершилось первенство России по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей 12-13 и 14-15 лет. Наш регион на турнире представляли спортсмены клуба смешанных боевых единоборств «Эксклюзив».

Фото: Алтайский спорт

По итогам соревнований алтайский спортсмен вошел в состав сборной России, которая 30 июля 2021 года выступит на Кубке мира в Турции.

Как сообщил «Алтайский спорт», Макар Зайцев стал серебряным призером первенства России и завоевал право выступления за страну на соревнованиях международного уровня. Еще один алтайский спортсмен Мурад Насибов получил личный приз «За волю к победе».

Катунь24

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