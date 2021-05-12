Катунь24: Стрельба произошла в школе в Казани. Есть погибшие

По информации РИА Новости, погибло 9 человек.

Фото: Казань | Казань. Куда пойти?

Среди погибших – педагог и 8 учеников, ещё четверых людей госпитализировали. По предварительной информации, огонь открыл подросток, его уже задержали оперативники. По предварительным данным, стрельба произошла в школе № 175, официальных комментариев пока нет, дополнительная информация уточняется.

Позже в здании школы прогремел взрыв. Сейчас проходит эвакуация детей.

На место происшествия направили 21 бригаду скорой медицинской помощи. Туда также выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков. Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

Дополнено: По данным ТАСС, ликвидирован второй напавший на школу в Казани. Кроме того, как уточняют РИА Новости, число погибших возросло до 11.

Катунь24