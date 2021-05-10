Катунь24: Семён Ранопашец: традиции и приметы на 10 мая

По приметам, если 10 мая идет дождь, то будет отменный урожай хлеба. В народном календаре дата получила названия Семён, Семён-день, Семён ранопашец. Православная церковь 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона, сродника Господнего. Святой был сыном Клеопы – младшего брата Иосифа Обручника.

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Иисуса Христа Симеон встретил уже в зрелом возрасте, но сразу в Него уверовал и стал одним из 70-ти апостолов. В 63 году его избрали в епископы Иерусалима. При правлении императора Траяна (98-117) римскому правителю донесли, что Симеон происходит из рода царя Давида (тогда римляне уничтожали всех потомков этого рода). В 107 году язычники схватили святого, который к тому времени был уже столетним старцем, и после долгих истязаний распяли на кресте.

Традиции, обычаи и гадания

В народе святого апостола Симеона прозвали Семеном ранопашцем, потому что в это время практически повсеместно начиналась пора активного приготовления земли к посеву. С пахотой связано немало поговорок.

В южных областях России до запашки полей молодежи запрещалось петь, а пение возле полей считалось грехом.

Сроки начала пахоты определяли по целому ряду признаков: «Пора пахать, если гремит гром, лес в листву одевается, запел жаворонок, а лягушки квакать начинают».

Выезд на первую пашню сопровождался особыми действиями. Когда уже были запряжены лошади, вся семья собиралась в горницу и перед иконами зажигали свечи. По обычаю, перед началом молитвы, все должны сесть, а после встать и молиться. После молитвы сыновья, отправляющиеся на пашню, в ноги кланяются родителям и просят благословения. Перед тем как выехать за ворота, одного из членов семьи посылали на улицу посмотреть, нет ли где бабы. Дурной приметой считалось, если во время такого важного выезда баба пересечет дорогу. После такого хоть домой возвращайся. Впрочем так и делали, если ещё не успели выехать со двора. Возвращались в горницу обождать, а уж потом выезжать. В это время женщины боялись ходить по улицам, а если видели отъезжающих, то старались обождать и не попадаться им на глаза. Иначе могут так отругать, что долго помнить будешь.

В народе верили, что на Семена ранопашца всякие твари нечистые выбираются на свет Божий. Полагали, что нечистая сила с полей пытается проникнуть в жилище и в хлев, чтобы согреться и поживиться. Согласно поверью, нечистые силы принимают то звериный, то птичий образ и жалостно к человеческим ногам являются. Порой они появляются «откуда ни возьмись», при закрытых наглухо дверях в виде воронёнка или котенка. Если пригреть такое животное, то потом не оберешься беды. Поэтому в этот день крестьяне были начеку.

Считалось, что теплый день 10 мая несет больным здоровье. Поэтому захворавшие люди старались хоть ненадолго выйти на улицу и погреться в лучах весеннего солнышка.

Толкование снов

Сон с 9 на 10 мая предвещает события ближайшего будущего. Важно и то, что вы видели в сновидении:

искры – к перемене погоды;

драку – к спокойной и размеренной жизни;

много крови – появится кровный враг;

себя в лавровом венке – к почету и богатству;

нести корзину – к досаде;

цветы поливать – к новому роману;

вареники лепить – ко лжи;

тушить пожар – примиритесь с врагом;

подвозить попутчика – к неприятной обязанности;

ехать на осле – к славе и почету;

выворачивать шубу – к безденежью;

обувь подбивать – в дороге случится неприятность;

кашлять или слышать, как кто-то кашляет – к похолоданию;

мазать хлеб маслом – заключите выгодную сделку;

разговаривать на иностранном языке – что-то вас шокирует;

ноги брить – к покойнику;

в воду плевать – к прибыли;

лепить из глины – к обману.

Сновидение, приснившееся днем 10 мая, вещее. Оно скоро исполнится.

Приметы и поверья

Ясный восход солнца сулит ветреное лето. Если выпал дождь добрый, то хлеба будет амбар полный. Облака по небу быстро плывут – к затяжному ненастью. Сова кричит – к похолоданию. Если утром трава сухая, то вечером возможен дождь. Вечером в низинах появился туман к потеплению. Утром ясно, а днем появились кучевые облака, которые к вечеру исчезли – к заморозкам.

Люди, родившиеся 10 мая, рано женятся, заводят детей и встают на ноги. Им подходит черный агат и горный хрусталь.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24