Катунь24: Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал юниорского ЧМ-2021

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу подопечных Альберта Лещева.

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Сборная России по хоккею победила команду Финляндии и попала в финал юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет).

В составе победителей по шайбе забросили Даниил Лазуткин (4) и Матвей Мичков (7), по дублю оформили Никита Чибриков (34 и 38 минуты) и Иван Мирошниченко (44, 51).

Теперь сборная России в финале турнира сыграет с Канадой. Матч запланирован на 7 мая, начало – в 4:00 мск.

В матче за третье место финны встретятся с командой Швеции.

Катунь24