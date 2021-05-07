Катунь24: Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал юниорского ЧМ-2021
Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу подопечных Альберта Лещева.
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Сборная России по хоккею победила команду Финляндии и попала в финал юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет).
В составе победителей по шайбе забросили Даниил Лазуткин (4) и Матвей Мичков (7), по дублю оформили Никита Чибриков (34 и 38 минуты) и Иван Мирошниченко (44, 51).
Теперь сборная России в финале турнира сыграет с Канадой. Матч запланирован на 7 мая, начало – в 4:00 мск.
В матче за третье место финны встретятся с командой Швеции.