ГОРНЯК22 07.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал юниорского ЧМ-2021

Горняк22
8 часов Ago

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу подопечных Альберта Лещева.

Фото: pixabay.com

Сборная России по хоккею победила команду Финляндии и попала в финал юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет).

В составе победителей по шайбе забросили Даниил Лазуткин (4) и Матвей Мичков (7), по дублю оформили Никита Чибриков (34 и 38 минуты) и Иван Мирошниченко (44, 51).

Теперь сборная России в финале турнира сыграет с Канадой. Матч запланирован на 7 мая, начало – в 4:00 мск.

В матче за третье место финны встретятся с командой Швеции.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Телец способен удивить окружающих, а Близнецы будут настроены крайне независимо. Гороскоп на 7 мая

Катунь24: Телец способен удивить окружающих, а Близнецы будут настроены крайне независимо. Гороскоп на 7 мая

Горняк22
8 часов Ago
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 7 мая. День, когда Овен будет ощущать себя настоящим суперменом! Звезды гороскопа наделяют его энергией,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: