Катунь24: Стало известно, когда россияне получат по 10 тысяч рублей на школьников

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, согласно которым граждане России получат выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет, передает телеканал «Москва 24».

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По данным СМИ, выплаты ожидаются до 17 августа 2021 года. Также помощь предоставят неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России – должны направить в кабмин до 17 августа», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

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