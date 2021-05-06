ГОРНЯК22 06.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Сотрудники Роспотребнадзора в Алтайском крае получили государственные награды

Горняк22
5 часов Ago

Президент России Владимир Путин наградил трёх сотрудников алтайского Роспотребнадзора.

Фото: pixabay.com

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции орденом Пирогова отметили начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Ольгу Егорову.

Медали Луки Крымского удостоены главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Ольга Самойлова и главный специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Людмила Шарабанова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Катунь24

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