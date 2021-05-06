Катунь24: Сибиряк сжег 20 га леса из-за обиды на водителей
18-летний парень хотел уехать на попутке, но его все игнорировали.
Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Из-за этого сгорел лес на площади 20 гектаров между населенными пунктами Биликтуй и Большая Елань в Иркутской области.
На место приехали полицейские. Вблизи трассы они обнаружили несколько очагов огня. Оперативники обратили внимание на 18-летнего парня, который вел себя подозрительно. Во время опроса парень признался, что поджег траву из хулиганских побуждений: ему не понравилось, что никто из водителей не хочет его подвезти. Тогда он и решил поджечь траву.
В течение нескольких часов пожар локализовали и потушили, сообщили в региональном управлении МВД.
На сибиряка составили протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Теперь, если вина молодого человека будет установлена судом, ему грозит штраф, а также предстоит оплатить ущерб, причиненный природному фонду.