Катунь24: Сельский туризм планируют узаконить в России

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

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Новый вид туризма может официально появиться в России уже в мае. Соответствующий законопроект (№ 690944-7) планируют рассмотреть на одном из ближайших заседаний Госдумы. В документе дается определение самого понятия сельского или агротуризма, условия оказания услуг и полномочия правительства по регулированию и господдержке этого направления.

Отметим, законопроект о развитии сельского туризма внесли в Госдуму ещё в 2019 году, тогда документ вызвал интерес среди фермеров и организаций, но профильный комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал вернуть инициативу для доработки.

«Сельский туризм в России набирает с каждым годом всё большую популярность. Это отмечают многие регионы, с которыми мы обсуждали вопрос во время подготовки законопроекта», — цитирует «Известия» первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев.

По его словам, благодаря таким нововведениям городские жители смогут отдохнуть на природе и узнать исторические факты о регионе, а для деревенских жителей появится еще один источник дохода.

К сельскому туризму предлагают относить культурный, этнографический, гастрономический, событийный, аграрный и другие виды туризма, то есть любой вид досуга в сельской местности. Отмечается, что сельский туризм может распространяться на малые города численностью населения до 30 или 50 тысяч человек. В России около восьмисот таких городов: Суздаль, Углич, Таруса и другие, признанные туристическими центрами.

Катунь24