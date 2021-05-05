Катунь24: С 1 июля отдельные категории беременных будут получать выплаты

Владимир Путин поручил правительству с 1 июля 2021 года обеспечить ежемесячную выплату в размере 1/2 величины прожиточного минимума беременным женщинам, вставшим на медицинский учёт в ранние сроки. При этом размер среднедушевого дохода их семьи не должен превышать прожиточный минимум.

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«Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление с 1 июля 2021 г. ежемесячной выплаты в размере 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации», — говорится в поручении.

Доложить президенту о выполнении поручения необходимо до 15 сентября 2021 года.

Отметим, 26 апреля 2021 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрение палаты внесли первые законодательные инициативы по реализации первоочередных задач послания президента, включая проект о выплатах беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Депутаты совместно с правительством начали работу по выполнению послания президента. В первую очередь подготовлены социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время», — цитирует Володина «Парламентская газета».

Катунь24