ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Катунь24: С 1 июля отдельные категории беременных будут получать выплаты

Горняк22
7 часов Ago

Владимир Путин поручил правительству с 1 июля 2021 года обеспечить ежемесячную выплату в размере 1/2 величины прожиточного минимума беременным женщинам, вставшим на медицинский учёт в ранние сроки. При этом размер среднедушевого дохода их семьи не должен превышать прожиточный минимум.

Фото: pixabay.com

«Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление с 1 июля 2021 г. ежемесячной выплаты в размере 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации», — говорится в поручении.

Доложить президенту о выполнении поручения необходимо до 15 сентября 2021 года.

Отметим, 26 апреля 2021 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрение палаты внесли первые законодательные инициативы по реализации первоочередных задач послания президента, включая проект о выплатах беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Депутаты совместно с правительством начали работу по выполнению послания президента. В первую очередь подготовлены социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время», — цитирует Володина «Парламентская газета».

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Дневники #хочунак24: как не потерять дар речи перед камерой или публикой?

Катунь24: Дневники #хочунак24: как не потерять дар речи перед камерой или публикой?

Горняк22
7 часов Ago
Как справиться с волнением? Как отвлечься от мешающих эмоций во время интервью? Участникам проекта #хочунак24 рассказали тренер по публичным выступлениям Александр Грин и художественный руководитель «Крепостного театра»...
Катунь24: Губернатор Виктор Томенко поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Светлой Пасхи

Катунь24: Губернатор Виктор Томенко поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Светлой Пасхи

Горняк22
7 часов Ago
2 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Пасхи. Они обменялись символическими подарками: глава региона преподнес пасхальную...

Читать по теме:

ВТОПЕ: