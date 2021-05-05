Катунь24: Сибирские учёные назвали самое популярное место распространения клещей

Исследователи из Томска после многолетних экспериментов пришли к выводу, что клещей чаще всего притягивают тропы.

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Ученые провели ряд экспериментов и выяснили, что клещи могут несколько месяцев двигаться в сторону тропы, преодолевая любые расстояния, передает Сиб.фм со ссылкой на издание «Наука в Сибири».

Эксперимент проводили с двумя видами клещей – Павловским (Ixodes pavlovskyi) и Ixodes persulcatus.

Исследователи выбрали место на южной окраине Томска и нашли там наиболее подходящую тропу, по которой вели учёт. Кровососов собирали на специальное приспособление – на короткое древко закрепили вафельное полотенце размером 60×120 см. Полотенце протаскивали по тропе и через каждые 25 метров проверяли на «улов». Собранных особей «клеймили» и отбрасывали на расстояние не менее 80–120 см от тропы. Через 2-5 дней процедуру повторяли.

Ученые проводили исследование в течение нескольких лет.

Выяснилось, что из 528 помеченных павловских клещей повторно встретили 115, что составляет почти 22 % и является внушительным показателем.

Катунь24