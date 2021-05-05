Катунь24: Схему движения транспорта изменили на улице Лазурной в Барнауле
С 4 мая 2021 года изменилась схема движения транспорта на перекрытом участке ул. Лазурной в районе пересечения с ул. Власихинской.
Фото: официальный сайт Барнаула
На перекрёстке ведутся аварийно-восстановительные работы дороги, вызванные просадкой грунта.
Движение по проезжей части чётной стороны ул. Лазурной в районе пересечения с ул. Власихинской будет перекрыто. На участке нечётной стороны ул. Лазурной от ул. Власихинской до въезда на парковку ТЦ «Лента» будет организовано двустороннее движение.
Администрация Барнаула приносит свои извинения за причиненные неудобства.