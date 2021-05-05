Катунь24: Схему движения транспорта изменили на улице Лазурной в Барнауле

С 4 мая 2021 года изменилась схема движения транспорта на перекрытом участке ул. Лазурной в районе пересечения с ул. Власихинской.

Фото: официальный сайт Барнаула

На перекрёстке ведутся аварийно-восстановительные работы дороги, вызванные просадкой грунта.

Движение по проезжей части чётной стороны ул. Лазурной в районе пересечения с ул. Власихинской будет перекрыто. На участке нечётной стороны ул. Лазурной от ул. Власихинской до въезда на парковку ТЦ «Лента» будет организовано двустороннее движение.

Администрация Барнаула приносит свои извинения за причиненные неудобства.

Катунь24