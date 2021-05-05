ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Схему движения транспорта изменили на улице Лазурной в Барнауле

Горняк22
7 часов Ago

С 4 мая 2021 года изменилась схема движения транспорта на перекрытом участке ул. Лазурной в районе пересечения с ул. Власихинской.

Фото: официальный сайт Барнаула

На перекрёстке ведутся аварийно-восстановительные работы дороги, вызванные просадкой грунта.

Движение по проезжей части чётной стороны ул. Лазурной в районе пересечения с ул. Власихинской будет перекрыто. На участке нечётной стороны ул. Лазурной от ул. Власихинской до въезда на парковку ТЦ «Лента» будет организовано двустороннее движение.

Администрация Барнаула приносит свои извинения за причиненные неудобства.

Катунь24

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