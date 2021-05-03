Катунь24: Сборная России разгромила Чехию на юниорском ЧМ

Эта победа стала самой крупной для наших спортсменов в противостоянии с чехами в истории турнира.

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Сборная России выиграла у Чехии в своем заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира 2021 года. Россияне разгромили соперника со счетом 11:1.

В составе победителей хет-трик оформил Матвей Мичков. С 9 голами он остается лучшим снайпером турнира. По две шайбы забросили Федор Свечков и Прохор Полтапов. Еще по голу забили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский и Данила Юров.

Капитан сборной Никита Чибриков и Юров сделали по три результативные передачи.

Отметим, сейчас Россия занимает первое место в группе В. Чехия — на четвертой строчке. Российская команда не опустится ниже второго места и в четвертьфинале сыграет со сборной Швейцарии или Белоруссии. Четвертьфиналы состоятся в ночь на 4 мая.

Катунь24