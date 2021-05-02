Катунь24: Семья предпринимателей украсила Рубцовск большим пасхальным яйцом

Его установили на пересечении проспекта Ленина и переулка Улежникова 30 апреля 2021 года.

Фото: Ирина Жукова/ «Местное время»

Скульптура изготовлена по инициативе и на средства семьи предпринимателей Евдокименко.

“Идею создания такого памятника два или три года назад высказал епископ Рубцовский и Алейский Роман, и я запомнила. Наша семья планировала сделать это прошлым летом, но из-за ограничительных мероприятий, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, реализацию замысла пришлось отложить на год”, – говорит Людмила Евдокименко.

Саму работу выполнили художники из Павловска Алтайского края Владимир и Ирина Поваренкины и Надежда Миллер. Их работы уже хорошо известны жителям Рубцовска, например, памятник Илье Муромцу, установленный на той же площадке, а также скамейки рядом с ним, вазоны и и грибочки.

Яйцо изготавливали около 4 месяцев. При этом важно было сделать скульптуру в соответствии со всеми канонами православия. Кроме того, её варианты и место установки одобри

л владыка Роман. Фундамент под будущую скульптуру заливали сыновья семьи Евдокименко. Позже скульптуру освятят, сообщает «Местное время».

Большое пасхальное яйцо сделано из бетона и выкрашено в красный цвет. На стороне, обращенной к востоку, выполнен православный крест, а на противоположной – буквы «ХВ». Венчает скульптуру православный крест, сделанный из металла.

В планах семьи предпринимателей Евдокименко – дальнейшее благоустройство площадки. Они считают, что только сами горожане смогут сделать Рубцовск красивым и уютным.

Катунь24