Катунь24: Специальная маркировка появится на молочной продукции Барнаула

В специальном коде будет зашифрована вся информация о товаре: где, когда и кем он произведен, состав и срок годности. Это поможет отслеживать путь продукции от завода до покупателя.

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С 1 июня 2021 года маркировка становится обязательной для категорий «мороженое» и «сыры», с 1 сентября – для молочных продуктов сроком годности более 40 дней, с 1 декабря — для продуктов сроком годности менее 40 дней.

Маркировку планируется внедрить на продуктах АО «Барнаульский молочный комбинат», завода плавленых сыров ИП Емелин В.П. (ТМ «Плавыч») и компании «Киприно», сообщает пресс-служба горадминистрации. В ходе поездок эксперты посетили те производственные участки, которые оснастят специальным оборудованием.

В Алтайском крае такую маркировку должны будут сделать 55 предприятий. 47 из них уже прошли регистрацию национальной системы маркировки товаров, остальные находятся в процессе регистрации.

Катунь24