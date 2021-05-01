Катунь24: Стало известно, когда завершат отопительный сезон в Барнауле

К отключению отопления в городе СГК приступит 11 мая 2021 года. Соответствующее постановление об этом подписал мэр Барнаула Вячеслав Франк сегодня, 30 апреля 2021 года.

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Согласно законодательству, отопление можно отключать, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд устанавливается на уровне более +8 °С, уточняет пресс-служба горадминистрации.

Отключение отопления у потребителей в Барнауле начнется 11 мая 2021 года. Система теплоснабжения будет переведена в режим работы для подачи только горячей воды. Отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября 2020 года и продлился 232 дня.

В 2021 году ремонтная кампания СГК в Барнауле стартовала на 1,5 месяца раньше, не дожидаясь окончания отопительного сезона. Работы в апреле были начаты на четырех объектах, которые не требовали отключения тепла и горячей воды у жителей.

В этом году гидравлические испытания стартуют 11 мая, традиционно начиная с контура Барнаульской ТЭЦ-3, но в новом формате — короткими периодами отдельно по магистралям. Благодаря техническому решению сроки отключения горячей воды для потребителей станции сократились на шесть дней.

Ранее стало известно, когда прекратится отопительный сезон в Бийске и Рубцовске.

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Катунь24